Дорослі вчинки -- маленьких дітей. У Вінниці школярка за кілька місяців назбирала кошти на авто для ЗСУ. І напередодні вже передала ключі військовим.

Історію 10-річної Кіри Король ми вже розповідали. Юна волонтерка робила ляльки-обереги, продавала їх на вулицях міста, а всі виручені кошти донатила на потреби наших захисників. Згодом дівчинка освоїла нові вміння, щоб допомагати військовим масштабніше.

Їй лише 10. А вона вже приклад для багатьох дорослих. Сьогодні нашим військовим Кіра передає ключі від позашляховика.

Збір тривав чотири місяці. На ярмарках та виставках дівчинка продавала поробки, а ще - проводила майстер-класи. Зрештою - назбирала...

95 тисяч гривень.

Гроші вирішила витратити на автомобіль для військових.

Автівку вибирали ми самі по прохідності, і двигун підходить, і всі комплектуючі машини нам підходять через можливості дістати їх навіть у польових умовах. І дизельний двигун - це економний варіант.

У Вінниці юну волонтерку добре знають. Спершу дитина виготовляла ляльки-мотанки. Частину оберегів Кіра передавала військовим на фронт, решту - продавала просто на вулицях міста.

І донатила на ЗСУ. Спочатку у фонд Сергія Притули.

А згодом вирішила, що здатна й сама назбирати гроші на щось велике та потужне.

Кіра Король, жителька Вінниці:

Я захотіла зробити якусь для них велику справу і самостійно. Я вирішила придбати авто для них. І передати особисто.

Окрім авторських оберегів, дівчинка навчилася робити патріотичні свічки. А ще взялася проводити майстер-класи для однолітків.

І весь цей час Кіру підтримували й допомагали батьки.

Людмила Король, мати Кіри:

У нас вихідні проходять так: закупляється 15-20 кіло вощини. Чоловік у суботу й неділю - в нього тільки 2 вихідних - ріже цю вощину на шматки, я - нарізаю гніт, Кіра сидить і нарізає смужки.

Людмила зізнається, вона пишається донечкою.

Людмила Король, мати Кіри:

Кіра взагалі така в нас сильна натура. Я буду йти далі! Я зможу!

Тепер результат її старань, зі шкільного майданчика відправляється на передову. Для виконання бойових завдань.

Військові ж зазначають, дорослі вчинки маленьких дітей доводять - їм є кого прикривати власними спинами.