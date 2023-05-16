Нема грошей - нема води. У Івано-Франківську мешканці нарощують борги за комірне. Так, лише за воду набігло понад шістдесят мільйонів гривень. Відтак, комунальне підприємство, яке надає послуги із водопостачання опинилося у важкій фінансовій ситуації - не вистачає грошей для закупівлі матеріалів для роботи. Як компанії борються зі своїми боржниками, зважаючи, що наразі в Україні діє заборона відключати комунальні послуги за несплату на час воєнного стану? Розкажуть мої колеги.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Інформаційний стенд біля вхідних дверей у під'їзд багатоповерхівки. Кілька днів тому тут з'явилося ось таке оголошення від ЖЕКу, адресоване мешканцям. "До уваги мешканців. Заборгованість перед "Івано-Франківськводоекотехпромом" за послуги водопостачання та водовідведення становить 277 тисяч гривень. При непогашенні існуючої заборгованості будинки буде відключено від водопостачання".

Такі ж попередження вивісили біля під'їздів ще п'яти багатоповерхівок мікрорайону.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Торік в березні Уряд прийняв постанову, якою заборонив відключати комунальні послуги за несплату на час воєнного стану. Чи означає це, що "Івано-Франківськводоекотехпром" порушує закон? Йдемо з'ясовувати.

Про мораторій - знають, кажуть на комунальному підприємстві. І його не порушують. Адже вони не відключають, а просто призупиняють надання послуги.

Володимир Шпег, начальник відділу роботи зі споживачами контакт-центр КП "Івано-Франківськводоекотехпрому":

У звязку із воєнним станом ми розуміємо, що ми не можемо накласти штраф, не можемо накласти якусь пеню, тому що закон забороняє. Але закон не забороняє призупиняти надавати безкоштовну послугу.

І додають: це вимушений крок. Адже насьогодні загальна заборгованість мешканців Івано-Франківська - сягнула понад шістдесят мільйонів гривень. І з кожним місяцем - вона зростає. Відтак - не вистає обігових коштів.

Володимир Шпег, начальник відділу роботи зі споживачами контакт-центру КП "Івано-Франківськводоекотехпрому":

Ми повинні закупити регенти для очистки й знезараження води. Колись ми закупляли реактиви в Україні, зараз це йде закупівля закордону. Якщо була ціна 10 гривень, то зараз маємо 10 доларів.

Серед найбільших боржників - два приватні ЖЕКи - разом вони завинили водопостачальнику більше як пів мільйона гривень. Керівник управляючих компаній - він у двох спільний - підтверджує: борги перед комунальним підприємством справді є. Але вони накопичилися від мешканців.

Дмитро Маліщук, керівник приватної управляючої компанії:

Жильці платять нам, а не напряму як більшість у місті. Але не всі жильці своєчасно подають показники, не всі жильці своєчасно оплачують за надані послуги - за воду і каналізацію. Ми ж і собі розраховуємося по загальнобудинкову одному лічильнику. Тому і виникає заборгованість.

Дієвих механізмів як змусити людей вчасно сплачувати за комірне не мають, зазначають в обслуговуючій компанії. І до більшості намагаються достукатися "словом". Коли не виходить - подають до суду, але цей процес тривалий і дороговартісний.

Дмитро Маліщук, керівник приватної управляючої компанії:

Люди прийшли, зробили ремонт, використали якусь кількість води й залишили квартиру чи виїхали, чи не користуються нею. І просто ігнорують наші повідомлення, звернення.

Катерина живе в одній із багатоповерхівок, де найбільше боргують. Каже: у неї - все вчасно оплачено. Тож не розуміє, чому вона має тепер сидіти без води.

Катерина Прусак, мешканка будинку:

Вже хотіли сусіди скарги писати в ЖЕК, бо ми сплачуємо туди за воду. Багатьох немає, купили квартири й повиїжджали кудись, тому що у половині квартир точно ніхто не живе, ремонти робляться.

Щойно заплатив за комірне і Петро Олексійович.

За березень - водопостачання 12,95 куба - то 168 гривень.

Петро Олексійович, мешканець будинку:

Я не знаю, хто не платить. Наш будинок майже не заселений. Десятиповерховий, 54 квартири, може 15-20 квартир заселено від сили.

Повідомлення про можливе призупинення водопостачання таки налякало людей, кажуть у ЖЕЦі. Особливо допоміг розголос у ЗМІ. За три дні - мешканці сплатили більшу частину боргу.

Дмитро Маліщук, керівник приватної управляючої компанії:

Люди почули очевидно, що ви тут знаходитесь. Дійшла інформація, набула якогось розголосу. Частково сплатили кошти. Ми ж ці кошти відразу перерахували на водоканал.

Тож постачальник води обіцяє надаватиме свої послуги й надалі. Але, на підприємстві кажуть, якщо люди продовжать накопичувати борги - доведеться до цього питання повернутися