Залишилися без нічого, але не опустили рук. У Києві відкрили фотовиставку про переселенців із Маріуполя. Це частина проєкту "Портрети Маріуполя", в рамках якого автори хочуть показати історії людей, які адаптуються до нового життя, продовжують свою справу або розпочинають нову. Детальніше - у нашому матеріалі.

Найстрашніші звуки - це мабудь авіаудари. - Там все моє, я досі душею ще там живу. Я в Маріуполі. Я не тут.

Це - фрагмент відеопрезентації проєкту "Портрети Маріуполя". Він увібрав у себе 27 історій мешканців міста, чиє життя повністю змінило повномасштабне вторгення росії.

Сергій Макаров, фотограф проєкту "Портрети Маріуполя", переселенець із Маріуполя:

Перший шок, що я втратив фотокартки з дитинства. Другий шок, що я зараз втратив майже всі фотоархіви. Але потім я став заспокоювати себе тим, що життя продовжується, і в нас можуть бути нові фотоархіви, нове життя.

Команда творців - у складі журналіста, відеографа та фотографа - для реалізації свого задуму відвідала Київ, Львів та Тернопіль. Саме звідти надійшло найбільше заявок від маріупольців, які хочуть поділитися своїми історіями.

Авторка ідеї "Портретів Маріуполя" зустрічає гостей в Національному музеї історії України. Саме там напередодні пройшло відкриття фотовиставки в рамках проєкту. Серед присутніх - чимало його героїв.

Алевтина Шевцова, авторка ідеї проєкту "Портрети Маріуполя", переселенка з Маріуполя:

Люди на портретах в цій залі, переживши пекло облоги та окупації, починають нове життя.

Герої проєкту пам'ятають жахи, з якими довелося стикнутися через ворожу навалу. Втім, рук не опускають, а навпаки - вірять лише у світле майбутнє.

Наталя Яковенко, переселенка з Маріуполя:

Щодо ментальної травми, психічної травми? Ну є і є. Ми повинні її прийняти, зрозуміти, вивчити, навчитися з нею жити.

Під час відкриття героям вручили друковані фотопортрети, які допоможуть зафіксувати нові сторінки їхнього життя.

Марина отримала поранення в Маріуполі, виходила з великим болем, знала, що не зможе підвестися, якщо впаде. Виходила заради сина.

Фотовиставка у Києві буде представлена протягом цього і наступного тижнів. Також пройдуть презентації у Львові та Тернополі. Крім того, автори проєкту анонсують тематичні заходи, щоб розказати людям більше про Маріуполь та об'єднати переселенців і місцевих жителів. А згодом випустять ще й документальний фільм.