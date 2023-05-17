Окупанти обстріляли лікарню в Бериславі та багатоповерхівку в Херсоні (фото) [ Редагувати ]
Російська армія вранці 17 травня завдала артилерійських ударів по лікарні у Бериславі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни. На щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали.
У Херсоні ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку, повідомила Херсонська обласна прокуратура. Також пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури.
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