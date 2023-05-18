Коригувальники ракетних ударів. Вони "зливають" окупантам інформацію про розташування стратегічних та військових об'єктів, і саме через їхні дії гинуть десятки українців! Зрадники, які за гроші або за ідею передають інформацію російським спецлужбами. Чому йдуть на співпрацю з ворогом? І яка за це відповідальність - з'ясовував Михайло Манилюк.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Знищити системи ППО, склади боєприпасів, важку техніку, яку нам надали держави-партнерки. Удари по Україні росіяни зараз наносять, аби у будь-який спосіб зупинити наш контрнаступ. І ця задача залишалась би нездійсненною для ворога, якби не коригувальники.

Дмитро Попов, колишній працівник СБУ:

росія стоїть на тонких лапках. Немає у них доступу до багатьох супутників, чому вони не використовують ті ж самі гул мапи, теж не зрозуміло, напевно вони не мають або не вміють цим користуватися.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Очима ворога стають українці, які беруться співпрацювати з російськими вбивцями та руйнівниками. Коригувальниками в Україні ставали посадовці, судді, поліцейські, вчені… Навіть люди у білих халатах, які у перервах між лікуванням наших захисників звітують російським спецслужбам!

У Херсоні СБУ затримала медсестру одного з медзакладів, яка збирала для росіян інформацію про українських захисників, які там лікувалися. Фіксувала наслідки ворожих "ударів" і передавала фсб "звіти", аби ті били по Херсону якнайточніше!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Не останнє значення для зрадників мають гроші. І байдуже, що це гроші, по суті, зароблені на крові! Адже за кожним повідомленням, за кожним фото, яке отримують кремлівські спецслужби від українських зрадників, стоїть зруйнована школа чи дитсадок, лікарня чи житловий будинок. А головне - загиблі та поранені люди.

Дмитро Попов, колишній працівник СБУ:

Дуже різні є дані: від десятків тисяч гривень до десятків тисяч доларів. В залежності від того, що за об'єкт. Тарифів немає. Це суто індивідуальне питання зараз. Окрім коригувальників, які дійсно надають координати точні ворогу є такі джерела, які мають певні стосунки з партією регіонів, які іноді не зрозуміло за якою мотивацією, але теж надають ці координати, більш того, ці люди знають їх не тому, що вони пересуваються з телефонами та щось там знімають, ні. А тому що вони мають доступ до всієї інформації і це дуже прикро.

Михайло Манилюк, кореспондент:

За коригування ворожого вогню закон передбачає п'ятнадцять років тюрми. Та зрадників це чомусь не зупиняє.

Дмитро Попов, колишній працівник СБУ:

Не тому, що вони чекають ворога, чекають якогось там москаля, який зайде в Тернопіль, або Хмельниччину. Ні. У більшості випадків це звичайна грошова, або інша винагорода.

Михайло Манилюк, кореспондент:

У місті Вовчанськ на Харківщині співробітники СБУ затримали жінку - вона передавала інформацію про переміщення українських військових сину, який проживає в рф! Зловмисниця працювала не сама - їй допомагав знайомий, який також був не проти пошпигувати на користь ворогу.

Хтось скаже - це ж Харківщина. Вона межує з росією, тож не дивно, що там повно прибічників "русского міра". Та це хибне враження. Коригувальники вогню діють по всій країні. 47-річний львів'янин Владислав Козєєв підказував росіянам, куди спрямовувати ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури саме на Львівщині. За свою шпигунську діяльність чоловік отримав вищу міру покарання - довічне ув'язнення!

Андрій Никеруй, виконувач обов'язків начальника відділу обласної прокуратури Львівщини:

Слідство мало достатньо доказів, щоб висунути відповідне обвинувачення. Достатньо доказів, які вказують на обгрунтовану причетність особи до вчинення злочину. Прицьому позиція обвинуваченого принципової ролі не грала, оскільки ті дії, які він вчинив підтверджуються саме матеріалами справи.

Михайло Манилюк, кореспондент:

А інколи коригувальником може стати людина, яка не має намірів співпрацювати з ворогом, але аж надто активна у соцмережах. В ніч на 16-те травня - коли на Київ летіли російські ракети та дрони, столичні блогери стали знімати й викладати в Інтернет відео роботи наших систем ППО! Певно, ворожі агенти, які постійно моніторять мережу у пошуках підказок, були вдячні за таку безоплатну допомогу.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Вони могли розкрити місце положення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресорки.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Шестеро затриманих. Підозра - у державній зраді. Просто за те, що не стрималися і вирішили похвалитися безумовно яскравим відео.

- Робила ці дії без злого умислу, провину свою визнаю.

- Вину свою визнаю. Вибачаюсь. Більше такого робити я не буду.

Михайло Манилюк, кореспондент: