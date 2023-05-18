Новий Місяць зійде на небі 19 травня і розпочнеться новий цикл. А 21 травня українці зможуть побачити унікальне небесне явище, яке буває лише раз на 10 років. Це називається "сяйво да Вінчі" і воно з'являється лише тоді, коли супутник Землі перебуває у тіні Місяця.

Що таке "сяйво да Вінчі" і як можна побачити це небесне явище, розповіли в The Guardian.

Сяйво да Вінчі - це ефект, коли на небі можна побачити не лише освітлену яскраву частину Місяця, а його темну поверхню, яку підсвічує світло від Землі.

На небі це виглядає так: яскравий тоненький серп Місяця і слабко освітлена решта кола. Такий ефект виникає через сонячне світло, яке відбивається від поверхні Землі на Місяць.

Як пояснюють вчені, що відображає здатність нашої планети в 50 разів більша, ніж у Місяця. І ми звикли бачити яскравий повний Місяць із Землі. А якщо подивитися навпаки – з Місяця на Землю, то можна побачити, що Земля виглядає у 50 разів яскравішою за повний Місяць.

Саме тому на Місяці ніколи не буває по-справжньому темної ночі завдяки сонячному світлу, що відбивається від Землі.

Таке світіння описав XVI Леонард да Вінчі. Тому ефект, коли темну сторону супутника слабо підсвічує, назвали "сяйвом да Вінчі". А ще - "попелясте сяйво" або "старий Місяць в обіймах нового".

Він припустив, що фантомний Місяць з'являється на небі через світло, яке виходить у відображенні земних океанів.

Спостерігати за Місяцем можна вже після 19 травня, і ефект зберігатиметься до 23 травня. Але пік припаде на 21 травня. Цього дня сонце у Києві сідає о 20:47. Бажано, щоб погода була ясною.

Після 22:00-23:00 потрібно знайти місце, звідки добре буде видно Місяць – на західній частині неба. Яскравий серп складе всього 5% місячного диска, а решта поверхні буде слабо підсвічена, що й дасть ефект свічення. Побачити явище можна буде неозброєним оком, але можна використовувати бінокль чи телескоп.

Унікальне явище "сяйво да Вінчі" з'являється на небі дуже рідко - раз на 10 років. І вчені побоюються, що зміни клімату можуть призвести до того, що побачити світі да Вінчі із Землі буде дуже складно.

Кількість низьких хмар над східною частиною моря зменшується через прогрівання води. І це викликає деяке зниження відбивної можливості Землі. Тому падає інтенсивність сяйва да Вінчі.