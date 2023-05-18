Серед ночі росіяни атакували Костянтинівку з артилерії та "Смерчів": останні новини зі східного фронту [ Редагувати ]
На Бахмутському напрямку українські оборонці вдало просунулися більше ніж на півтора кілометри. Найгарячішою точкою бойвих дій на сході України стабільно залишається місто-фортеця Бахмут. Окупанти намагаються його захопити, попри те, що від міста вже фактично нічого не лишилося.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута. За її словами, противник атакував також околиці на півночі від Бахмута, на окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів.
Серед ночі росіяни атакували Костянтинівку з артилерії та "Смерчів". Одна людина загинула, ще одна поранена. Обстріли вели, попередньо, з комплексу С-300. У місті зруйновано та пошкоджено кілька багатоквартирних та приватних будинків, крамниця та адмінбудівлі.
Під вогнем окупантів й інші мирні населені пункти.
Отака маленька ямка від маленької ракети, які летять на Київ, селище Часів Яр. Отак от п**раси розказують, що нічим не стріляють. Яма, щоб ви розуміли - глибина метрів чотири.
За інформацією Генштабу ЗСУ, армія рф і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському, Бахмутському а Марїнському напрямках.
Андрій Ковальов - речник Генерального штабу Збройних сил України:
На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час, ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці, обстріляв Мар'їнку, Парасковіївку та Новомихайлівку Донецької області.
Також напередодні загарбники здійснили два авіаудари та 34 артобстріли по Вугледару. З неба гатили і по Авдіївці.
Загалом ситуація в Авдіївці контрольована, напружена. Ну і взагалі Авдіївка стала красива - зелені насадження замалювали весь цей апокаліпсис і тут стало досить приємно перебувати.
Напередодні евакуювали людей, які живуть у підвалах залізничної лікарні. Днями рашисти завдали авіаудару по непрацюючому медзакладу.
От лікарня, в якій переховувалися люди, і внаслідок ракетного авіаудара загинуло чотири людини.
Під Кремінною наші захисники просуваються вперед, відтісняючи ворога.
Позивний "Кінжал", командир взводу 25 ДШБР:
Йшли, можна сказать по костях, артилерією їх довбали Т-20, міномет 120, 82-ий, тим, що єсть, тим і довбали.
До постійних обстрілів з боку росіян місцеві жителі тут уже звикли.
Окупанти міцно тримаються за свої укріплення. Проте українські захисники продовжують утримувати оброну міста-Фортеці.
Сергій Череватий - речник Східного угруповання військ ЗСУ:
В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося пройти.
Eкраїнські воїни продовжують збирати трофеї, техніка рашистів вдало працюює проти колишніх власників.
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