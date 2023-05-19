Колишній футболіст столичного "Динамо" та збірної України Владислав Ващук вступив до лав Національної гвардії України. Про це ексфутболіст повідомив у соцмережах.

Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі в шоці. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив "русский мир" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув.

І коли прийде час, то я зможу точно відповісти - що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу "Буревій". Солдат Владислав Ващук.

Служу Українському народові!

Владислав Ващук - 48-річний колишній захисник "Динамо" та збірної України.

До "біло-синіх" приєднався у 1993 році та грав до 2003-го. За цей період захисник зіграв 357 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів та зробив один асист.

На клубному рівні також грав за "Чорноморець", московський "Спартак", "Волинь" та "Львів". Футбольну кар'єру завершив у 2011 році в складі "Волині". У 2015 відкрив власну футбольну школу.

Ващук дев'ять разів виграв чемпіонат України та шість разів завойовував національний кубок.

У складі збірної України дебютував у 1996 році та виступав до 2007-го. За 63 матчі за "синьо-жовтих" Ващук забив один гол та зробив три результативні передачі. Три з цих поєдинків провів на чемпіонаті світу 2006 року, де Україна вийшла до чвертьфіналу.