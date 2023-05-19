У Бахмуті загинули п'ятеро білоруських добровольців полку імені Кастуся Калиновського. Про це повідомила речниця полку.

Бійці батальйону "Волат" утримували позиції в Бахмуті. Наші хлопці відбили атаку окупантів та вели стрілецький бій. У будинок, в якому вони знаходилися, влучили з великокаліберної артилерії. Стався обвал будинку. Частина бійців опинилася під завалами.

Друга група бійців разом з медиками вирушила для евакуації та надання допомоги. Четверо військових залишилися під завалами - забрати їх неможливо.

У момент евакуації та прикриття відходу групи загинув її командир.

Пізніше до руїн, під якими перебувають бійці, вирушила третя група для розбирання завалів та евакуації тіл загиблих. Однак через щільний артилерійський вогонь будинок було повністю зруйновано.

Бої тривають. Можливості забрати тіла героїв полку зараз немає.

Видання "Наша Ніва" пише, що з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні загинули щонайменше 22 білорусів, четверо зникли безвісти, двоє потрапили в полон.