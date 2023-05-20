росія намагалася атакувати Київ 18 дронами: скільки "Шахедів" збили [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія в ніч на 20 травня намагалася атакувати Київ 18 дронами-камікадзе іранського виробництва. Всі ворожі безпілотники були збиті.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Після опівночі окупанти атакували Україну з північного напрямку. росіяни випустили 18 дронів типу Shahed-136/131, які спрямували на столицю. Усі "Шахеди" були збиті військовими повітряного командування "Центр".
Також ввечері 19 травня захисники на східному напрямку "приземлили" ще два дрони-камікадзе, а на півдні знищили розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".
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