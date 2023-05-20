Коли відбувається широко анонсований український виступ та що від нього чекати. Західні військові експерти продовжують аналізувати можливості сценарію дії ЗСУ. Яких результатів може досягти Київ - думки аналітиків зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Ще в січні українська влада анонсувала потужний наступ. До нього готують вояків, збирають техніку, зброю та амуніцію. Уже кілька місяців західні експерти жваво обговорюють де, коли і як відбудеться головний удар. Готуються до нього й окупаційні війська.

Зокрема з огляду на оборонні позиції, росіяни очікують наступ із Запоріжжя на південь. І це вважається найлогічнішим напрямком, бо дасть можливість українцям повернути контроль над Запорізькою АЕС та перерізати сухопутний міст до Криму. Але оскільки цей сценарій наступу - найочевидніший, то й найменш ймовірний, каже британський аналітик Майкл Кларк.

Майкл Кларк професор, військовий аналітик:

Звичайно, це логічно, що українці зроблять щось абсолютно інше, аніж того очікують росіяни. Але доволі ймовірно, що призом для українців буде не стільки повернення Донбасу, хоча це був би великий приз, але насправді, якщо вони проб'ють середину російських ліній оборони і якщо вони зможуть дійти до берега дуже швидко, з усіма проблемами, які несе така операція, то чимало російських військ могло б опинитися на неправильному боці, опинилися б в оточенні, і українці стали б справжньою загрозою для Криму. Бо загроза Криму - це політично найбільша розмінна монета, яку може отримати Україна.

Майкл Кларк називає наступ третьою стадією цієї війни й очікує його вже найближчим часом. Про активну фазу підготовки свідчать і операції з так званого "формування". Це тактика, яку використовують перед великими бойовими діями. Її елементи - це удари по складах зброї, логістичних та командних центрах, артилерійських системах, тих же нафтобазах. В цьому однозначно допомагають і надані Британією далекобійні ракети "Сторм Шедоу".

Шон Белл, військовий аналітик, віцемаршал авіації у відставці:

Дотепер багато російської логістичної підтримки, техніки та військ, були на окупованій території України, але поза зоною досяжності української зброї. А відтепер, після того, як українцям в руки потрапили "Шторм Шедоу", не залишилося жодного закутка окупованої української території, де б українці не могли завдати удару, жодного кутка. І це створює цікавий конандрум для росіян, які звикли створювати величезні склади зі зброєю та всім іншим, тепер для них ніде не буде безпечного місця.

Така довга підготовка до контрнаступу позбавила Київ стратегічної несподіванки. Але тактичні сюрпризи для росіян цілком вірогідні, кажуть місцеві аналітики.

Річард Даннат, генерал британської армії у відставці:

Після важкої довгої зими для російських військ, величезних втрат у бою та мети, в яку не вірить багато солдатів, коли Україна рішуче вдарить, то існує шанс, що російський бойовий дух дасть тріщину, і хребет російської армії посиплеться. Можна це назвати видаванням бажаного за дійсне, але я вірю, що це цілком можливо.

Ще кілька місяців тому про наступ говорили як про переламний момент, що здатен визначити хід війни, навіть закінчити її. І, Заходу не важко в це повірити, бо ЗСУ вже не раз вдавалося дивувати успішними операціями - як звільнення Харківської області та оборона Києва, та несподіваними рішеннями - як затоплення крейсера "Москва". Але зараз риторика щодо наступу значно скромніша. І все частіше аналітики попереджають: не покладати на нього надто великих надій.

Бен Баррі, військовий аналітик із сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Я впевнений, що українці досягнуть якихось результатів. На мою думку, є три можливі сценарії. Один - наступ вичерпується і не досягає значних результатів. Інший, що Україна звільняє, скажімо, приблизно половину територій, контрольованих росією. І третій - що Україна завдає такого сильного удару гнилій і хиткій структурі, якою є російська армія, що російський моральний дух знищується, а російські війська відступають у розгромі.

Київ розуміє, що мусить досягти успіху, каже аналітик. Бо для Заходу - це буде своєрідним підтвердженням, що уся надана допомога - зброя та техніка - ефективно використовується.