"Є п'ять пілотних проектів": Терехов розповів про післявоєнну відбудову Харкова (відео) [ Редагувати ]
Міська влада Харкова разом із архітекторами та інвесторами розробляє Генеральний план відбудови міста Харкова після звершення війни. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Це так звана дорожня карта на десятиріччя вперед. Ми працюємо, вже є п'ять пілотних проектів які ми будемо презентувати і харків'янам, і на відповідних інвестиційних форумах. Харків буде відбудовуватися. Ті прильоти, які буди, дуже значних руйнувань завдали місту Харкову. Тому дуже багато нам доведеться відбудовувати...
Що таке генеральний план розвитку міста - це не тільки архітектура, не тільки будівництво. Це перш за все економіка, економічна модель Харкова. Яким буде місто після війни, після нашої перемоги. Перш за все ми наукове місто. Це ми збережемо і буде науковий паркінг, ІТ-парки, студентські парки...
Ми повинні залишити ті традиції які є у місті, перш за все архітектурні. Але буде і сучасна архітектура.
Хочу нагадати, що у нас є три річки. і ми дуже багато приділяємо увагу так званому проекту "зелений каркас", який обовязково буде у міста Харків. Це екологія, це відпочинок наших містян, це зручність - велодоріжки, пішохідні доріжки. Тому ми рекреаційним зонам будемо приділяти дуже значну увагу.
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