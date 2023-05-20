У суботу, 20 травня, Папа Римський Франциск доручив голові Конференції італійських єпископів кардиналу Маттео Дзуппі очолити спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні. Про це сказав речник Святого Престолу Маттео Бруні. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Можу підтвердити, що Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі, архиєпископу Болоньї та голові Італійської єпископської конференції, завдання провести місію, в погодженні з Державним секретаріатом, яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні, в надії, яка ніколи не згасала у Святішого Отця, на те, що це зможе започаткувати мирні процеси. Час цієї місії, як і спосіб її звершення, на даний час вивчаються.