ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Бердянську - СтратКом [ Редагувати ]
Українські військові уразили штаб російської армії в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Росіяни стверджують, що ЗСУ застосували далекобійні ракети Storm Shadow.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Вчора ввечері в окупованому Бердянську чули вибухи, а після цього у місті спалахнула пожежа.
"В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", - кажуть у СтратКомі.
При цьому окупанти заявляють, що ЗСУ нібито випустили сім ракет, серед яких чотири британські далекобійні Storm Shadow. Пропаганди пишуть, що "шість ракет перехопила ППО".
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