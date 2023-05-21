Фото: ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Бердянську

Українські військові уразили штаб російської армії в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Росіяни стверджують, що ЗСУ застосували далекобійні ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Вчора ввечері в окупованому Бердянську чули вибухи, а після цього у місті спалахнула пожежа.

"В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", - кажуть у СтратКомі.

При цьому окупанти заявляють, що ЗСУ нібито випустили сім ракет, серед яких чотири британські далекобійні Storm Shadow. Пропаганди пишуть, що "шість ракет перехопила ППО".