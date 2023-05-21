Росіяни навмисно обстріляли цивільний будинок в Херсонській області [ Редагувати ]
В результаті умисної атаки росіян в селі Козацьке Херсонської області загинув чоловік.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російська армія вбила мирного жителя селища Козацьке", - повідомив Прокудін.
За його даними, військові рф прицільно обстріляли житловий будинок, внаслідок чого 55-річний чоловік отримав травми несумісні з життям.
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