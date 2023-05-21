Мінус склад боєприпасів: під Донецьком лунали вибухи [ Редагувати ]
21 травня Збройні сили України в черговий раз завдали влучного удару по складу боєприпасів рф у Донецькій області.
Повідомляється, що в районі окупованого аеродрому Моспіно під Донецьком "демілітаризується російський склад".
Крім того, є інформація про те, що раніше неподалік було знищено ЗРПК "Панцир-С1", який прикривав цей аеродром.
ЗСУ скористалися пробоїною у протиповітряній обороні ворожої армії та вдарили по складу з боєприпасами на території аеродрому Моспіно. Судячи з кадрів, після потрапляння до складу? почалися численні вибухи — вторинна детонація боєкомплектів.
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