21 травня Збройні сили України в черговий раз завдали влучного удару по складу боєприпасів рф у Донецькій області.

Повідомляється, що в районі окупованого аеродрому Моспіно під Донецьком "демілітаризується російський склад".

Крім того, є інформація про те, що раніше неподалік було знищено ЗРПК "Панцир-С1", який прикривав цей аеродром.

ЗСУ скористалися пробоїною у протиповітряній обороні ворожої армії та вдарили по складу з боєприпасами на території аеродрому Моспіно. Судячи з кадрів, після потрапляння до складу? почалися численні вибухи — вторинна детонація боєкомплектів.