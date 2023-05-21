Оборона Бахмута триває, спланували подальшу стратегію - Сирський (відео) [ Редагувати ]
Командувач Сухопутних сил генерал Олександр Сирський відвідав передові частини на Бахмутському напрямку та спланував з їх командирами подальші дії. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмуту. Попри те, що ми зараз контролюємо околиці міста, значення його оборони не втрачає свого сенсу. В подальшому це надасть нам можливості входу в місто, коли відбудеться зміна оперативної обстановки на фронті. Під час роботи, спільно з командирами детально спланували наші дії та подальшу стратегію. Оборонна операція триває.
Генерал Сирський також повідомив, що чудова робота Сил оборони дозволила знищити 9 одиниць ворожої техніки: один танк, 4 ББМ та 4 автомобілі.
Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про взяття Бахмута. Україна це заперечує.
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