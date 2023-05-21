ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення, зберігають контроль над частиною міста - Маляр [ Редагувати ]
Українські військові взяли Бахмут у напівоточення. Також продовжують зберігати контроль над частиною міста.
Про це повідомляється в Telegram-каналі заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
Як розповіла Маляр, ворог не зміг оточити Бахмут й втратив частину "панівних висот" довкола міста.
Тим часом наші воїни й далі просуваються у передмісті по флангах, що ускладнює ворогу перебування в Бахмуті.
"Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись", - пише Маляр.
За словами Маляр, ЗСУ продовжують зберігати контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак".
по темі
Один із ключових ворожих інформаційних прийомів - зміщувати акценти з війни на політику
Міністр оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують просуватися на флангах під Бахмутом
Під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленський президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16
Українські захисники збили чотири дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. Це сталося на сході України
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що передача Україні американських винищувачів F-16 буде історичним моментом для Європи та світу