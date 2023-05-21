ЗСУ залишаються в Бахмуті, у них важливе завдання - Зеленський [ Редагувати ]
Збройні сили України продовжують виконувати важливе завдання в Бахмуті. Російська федерація не контролює місто.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.
Як відзначив президент, він чітко розуміє, що відбувається сьогодні в Бахмуті й для чого це відбувається. Водночас він не може ділитись зі спільнотою тактичними поглядами наших військових.
"Але ми бачимо, що країна, яка більша нас в десятки разів, не може нас окупувати та виграти цю війну. І я думаю, ще трошки і ми будемо перемагати", - заявив президент.
За словами Володимира Зеленського, військове командування цінує життя наших військових, які продовжують виконувати дуже важливе завдання в місті.
"Найскладніше, якби в Бахмуті була якась військова тактична помилка і люди б опинилися в оточення... Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання, сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках, ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений сьогодні Російською Федерацію. Ніяких двох тлумачень цього бути не буде", - відзначив президент.
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