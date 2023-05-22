Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець констатує наміри низки політиків публічно відпозиціонуватися на горі та потребах людей, які постраждали внаслідок ракетних ударів російського агресора. Він застерігає всіх бажаючих від політизації цієї проблематики. Про це він заявив коментуючи ситуацію із розборами завалів та відбудовою житлового фонду в Умані, після враження російською ракетою.

"Давайте чітко зафіксуємо, що війна, людське горе та людські потреби - не привід для політичних спекуляцій. Якщо можете чимось допомогти – допомагайте. Але не треба тригерити людей своїми політичним заявами та PR-активністю. Це стосується політиків всіх кольорів, господарників та тіньових "господарів" районів. Сьогодні немає виборів. І доки Україна воює, виборів не передбачається. Заспокойтеся, візьміть паузу в популізмі, займіться законотворчістю. Представникам місцевої влади звертаю увагу на необхідність консолідації під час війни, чіткого виконання своїх обов’язків, відходу від принципу політичної доцільності та міжпартійної боротьби. Жодних зривів сесій, політично вмотивованих рішень, політичного втручання у діяльність господарюючих суб’єктів сьогодні бути не може. Як Голова військової адміністрації я буду уважно слідкувати за ситуацією та реагуватиму жорстко!".

По інформації Черкаської ОВА робота з розчистки завалів закінчилась, і зараз розпочалась робота з поступової відбудови зруйнованого житла. В цій роботі є ефективна взаємодія влади центральної та місцевої, бізнесу та міжнародних партнерів.

"Ми вдячні всім, хто долучився до допомоги уманчанам у складний час. Окрема подяка простим людям, які вже вночі допомагали рятувати людей з-під завалів, здавали кров, приймали постраждалих та розмовляли з ними. Хочу згадати соціально відповідальний бізнес та наших міжнародних партнерів. Зокрема, міжнародний благодійний фонд Global Empowerment Mission, який допомагає з доставкою та встановленням вікон для оточуючих будинків. Тримаю на контролі питання розселення людей та відбудови зруйнованих об’єктів. Окремо буду вимагати послідовної роботи щодо психологічної та соціальної підтримки постраждалих уманчан".