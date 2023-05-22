Здавав росіянам дані про ЗСУ та волонтерів: жителя Одеси засудили до 15 років тюрми [ Редагувати ]
Житель Одеси збирав інформацію про місцевих волонтерів та відомих українських військових та передавав її росіянам. Його засудили до 15 років тюрми за державну зраду. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Чоловік розвідував в Одесі і області чисельність та маршрути переміщення особового складу, захисні укріплення, їхнє маскування, місця зосередження бойової техніки та озброєння ЗСУ.
Також в соціальних мережах інформацію про волонтерів, які надають допомогу Силам оборони України та відомих українських військовослужбовців для подальшого їх знищення та вчинення щодо них інших злочинів.
"Намагаючись максимально використати свій потенціал зі збору розвідувальної інформації, засуджений передавав білоруській журналістці дані про підготовку підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України до оборони Одеської області", - йдеться у повідомленні.
У судовому засіданні він визнав свою вину, утім не розкаявся у вчинених злочинах з огляду на свої ідеологічні вподобання. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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