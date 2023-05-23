Битва за Бахмут триває: українські танкісти поєднують бойові тренування з виїздами на "нуль" [ Редагувати ]
Битва за Бахмут триває. Наші війська контролюють у місті певні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак". Повідомили в Міноборони. В тих районах, які захоплені ворогом, росіяни проводять зачистку. Але боротьба за панівні висоти на флангах − півночі і півдні передмістя − ще триває.
І попри високу інтенсивність бойових дій на фронті - підрозділи, що задіяні в обороні постійно підвищують свій професіоналізм. Українські танкісти, наприклад, поєднують тренування з бойовими виїздами на "нуль". На одному з таких вишколів побував Руслан Смєщук.
Одна із позицій Збройних Сил неподалік фронту. Повітря гримає від періодичних вибухів. Це ще радянських часів Танки Т-72, які були на озброєні однієї із бувших країн соцтабору, а зараз члена НАТО. Тож техніку оновили до певних стандартів блоку.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Модернізації такої кардинальної. У механіка монітори знаходяться - йому удобно працювати, зручно. Показує йому температуру мастила, води - це так опція для удобства. А от для знищення противники - це тепловізори. Це кардинально змінює…надає нам шанси на знищення і виживання.
Андрій мобілізований, має військову освіту. Ці танки йому знайомі, він досить швидко згадав старі навички - та напрацював вже нові. Бо реальних боїв із великою кількістю технологічної зброї багато.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
По мобілізації. Призвали на курси підвищення кваліфікації. Закінчив кафедру криворізького ВИШа…закінчив воєнну кафедру на прикінці 91 року. Потім в серпні місяці мобілізований, закінчив курси в сухопутній академії у Львові, два місяці навчалися. Отримали людей, танки і от ми тут.
Звісно головна відміна від радянських танків - це якісний тепловізор. Який дозволяє танку воювати вночі, більш розкуто діяти в темряві. Але і інші елементи якісно відрізняються.
Денис, військовослужбовець Збройних сил України:
Наводка…тут вона трохши легша чим у радянських танках. Более усовершенствована.
І за такою розмовою, весь час зібраний Андрій, стає розкутішим та більш емоційним.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Танки прийшли заряджені - всі з боєкомплектом. Все ціле, все смазане. Все упаковане. Так приємно все це розкривать. І все з такою любовь передане, просто подарене.
Але танк - це перш за все екіпаж. Адже воює не машина - воює людина. Якість - це одна з переваг Збройних сил над росіянами.
Але професіоналізм потребує постійних занять і тренувань зі зброєю. І навпаки - чим більш складна зброя, тим більше часу і навчань вона потребує. Навіть коли ти на лінії фронту.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми постійно підтримуємо боєздатність нашої бригади. Проводим постійно навчання, вдосконалюємо навики, відпрацьовуємо. Щоб людям було легше воювати.
Невдовзі після виконання навчань, обстеження і ТеО - відправляться на бойові виїзди.
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