На сьогоднішній день в України дуже серйозний та потужний досвід у кіберзахисті, який розпочався ще з 2014 року. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив експерт з питань комплексної безпеки і кібербезпеки Руслан Болгов.

"Фактори у нас дуже позитивні. На сьогоднішній день у нас дуже серйозний та потужний досвід, який почався ще з 2014 року. Нас намагались атакувати дуже часто, тому в нас помимо досвіду з'явився й імунітет. Дуже частий і розпоширений спосіб атак - фішингові атака, коли вам пропонують щось відкрити, щоб ви перейшли на посиланні і зробили певні дії. Люди стали зараз більш обізненими, вони знають та чують, дослуховуються до порад фахівців", - зазначив Болгов.

Він додав: "Запоребріком не були готові до такого потужного захисту, як у нас. Не забуваймо, що нам і допомагає хакінг всього світу. А в нас є потужна сила компаній, які нам допомагають. Вони роблять аналітику, розвідку, і заздалегідь попереджають за деякі кібератаки. Залишається такий уразливий сектор - люди, які необізнані. Все інше у нас на сьогодні - на потужному контролі".