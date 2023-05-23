Страх деокупації та контрнаступу. Журналісти BBC оцінили масштаби російських ліній оборони у Криму. Окопні лінії та бункери там звели вздовж 25-кілометрового західного узбережжя.

Утім чи врятують вони росіян від звільнення Криму Збройними силами України? Та якою є справжня мета цих окопів? З Лондона розкаже Світлана Чернецька.

Як росіяни готуються до українського наступу - журналісти британського мовника ВВС вивчили сотні супутникових знімків із окупованих територій. За останні кілька місяців лінії оборони зросли та зміцніли в Запорізькій та Донецькій областях, а також на західному узбережжі Кримського півострова. В основному вони націлені на сповільнення руху бронетехніки.

На цій карті, червоними цятками позначено фортифікаційні споруди. З жовтня минулого року їх стало значно більше в районі Мелітополя та в Криму.

В більшості випадків це три лінії оборони: протитанковий рів глибиною 2,5 метри, потім ряд так званих "зубів дракона", це бетонні піраміди часів Другої світової, які мають блокувати рух бронетехніки. І третя лінія - траншеї.

Марк Лайл Грант, екс-радник прем'єр-міністра Великої Британії з нацбезпеки:

росіяни не знають де відбудеться наступ і не знають коли точно він відбудеться. Тож вони відчайдушно окопуються та намагаються підтягнути більше військ. Реальність така, що вони, мабуть, зможуть стримати великий контрнаступ протягом кількох місяців, а цього може бути достатньо для них, щоби заморозити цей конфлікт до наступного року. Хоча вони все одно пасуть задніх, бо в кінці минулого року ми говорили про наступ з обох боків, зараз про російський наступ і мови немає, бо вона більше не здатна захоплювати нові території в Україні.

Тож всі сили окупанти кидають на те, щоби вберегти відібрані території. З інтенсивності оборонних ліній очевидно, росіяни чекають, що українські війська спробують відрізати Крим від інших окупованих територій. І схоже, що місто Токмак у Запорізькій області перетворюють на таку собі військову фортецю. Рови викопали і вздовж траси Е105, яка з'єднує окупований Мелітополь із Запоріжжям.

Ця дорога стратегічно важлива для переміщення військ. Судячи із довгих траншей, чекають наступу і на підконтрольний росії Маріуполь в Донецькій області. А на західному узбережжі Криму очевидні зміни на пляжах. Там замість лежаків та парасоль - бетонні блоки та глибокі траншеї. На супутникових знімках також видно кілька бункерів.

Семюел Рамані, військовий аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень:

Як довго триватиме наступ і наскільки він буде успішним залежатиме від того, чи вдасться українцям створити потужний імпульс, на якому рівні буде забезпечення боєприпасами, зокрема протиповітряними, а також від того чи російські військові фортифікації та підрозділи призовників, яких вони там напакували, зможуть втриматися чи впадуть.

Якщо журналісти та аналітики спромоглися отримати дані щодо ліній оборони та зробити відповідні висновки, то українським військовим це ще легше. Бо користуться не лише супутниковими знімками, але й даними з безпілотників. Тож ЗСУ не лише знають в деталях про нові оборонні пункти, але напевне вже визначили як їх можна обійти. Щоправда, тут криється іще одна небезпека, бо обхідні маршрути можуть бути замінованими та в радіусі дії ворожої артилерії.