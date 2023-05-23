Тепер росіяни будуть змушені перекидати частину військ, щоб контролювати свої території. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив управляючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

"Це правильна гібридна стратегія, яка дозволяє переносити війну на територію росії, яка дозволяє в першу чергу дозволяє знизити легітимність режиму путіна, деморалізувати російську армію, дискредетувати військове керівництво російської армії, а також сприяти тому, щоб росіяни не почували себе у безпеці. Я думаю, що тепер вони будуть змушені перекидати частину військ, щоб контролювати свої території. А це дозволить більш оперативно проводити контрнаступальні дії", - зазначив Загородній.

Він додав: "Все ж таки є частина росіян, які не згодні із тим, що відбувається. Є розуміння несправедливості війни проти України. Особливо це розпочалось після мобілізації, адже війна їх торкнулась. Звичайно, що там починаються рухи, які ми маємо підтримувати там. Україна має бути гравцем на території рф".