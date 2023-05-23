Через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело в українській розвідці.

За словами співрозмовника, командування західного військового округу росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області.