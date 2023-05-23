рф перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область - ЗМІ [ Редагувати ]
Через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело в українській розвідці.
За словами співрозмовника, командування західного військового округу росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області.
Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області.
по темі
У понеділок, 22 травня, у селі Замостя Грайворонського міськокругу Бєлгородській області росії пролунали вибухи
Можливість проведення обміну полоненими між Україною та росією за формулою "всіх на всіх" значно збільшилась
У Міноборони рф заявили, що міністр сергій шойгу нібито "проінспектував" російських військових у Запорізькому напрямку
У четвер, 18 травня, під час чергової масованої атаки росія випустила по Україні 30 ракет
ТИим часом в Азовському морі перебуває два ворожих кораблі