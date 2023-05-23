На зміну "вагнерівцям" в інфопростір увірвалися "аксьоновці". На території Криму окупаційна влада створює нові приватні військові формування. Хто фінансує їх та яка їх роль в цій війні, з'ясовував Юрій Куций.

Кримська бавовна особлива! Її наші захисники все частіше почали доставляють на півострів. Не рятує від неї навіть супер-розпіарена бункерним президентом, ППО. Тому в Криму частіше не спокійно, ніж тихо. Росіяни масово розпродують своє майно за безцінь і намагаються покинути півострів, створюючи багатокілометрові затори на незаконно збудованому кримському мосту.

Кажуть, що в цьому заторі можна провести майже добу, ми не були готові до такого.

Та от всім виїхати не вдасться. І це добре розуміє так званий голова Криму Сергій Аксьонов. В разі втрати півострова його голова з плеч полетить першою. Теж стосується й інших колаборантів. Тому Аксьонов - вирішив захищатися. Активно взявся створювати на окупованій території свої приватні військові формування.

Ми формували професійні підрозділи. У нас майже всі мають досвід проходження бойових точок.

ПВК "Конвой", або як їх називають пропагандисти - аксьоновці, за інформацією видання "Важливі історії", утворилися в листопаді минулого року. Також вони створили однойменний телеграм-канал, де публікують рашистські наративи та запрошують приєднуватися. Мовляв, матеріальне та технічне забезпечення ПВК - на високому рівні. Проте журналісти на позиціях аксьоновців показали зовсім інше.

Ось приклад кмітливості російського солдата, аксьоновці взяли направляючу від РСЗВ "Град", встановивши на штатив зробили саморобну пускову систему для реактивних снарядів, цим в рази підсилили свої позиції.

Крім ПВК "Конвой" на території півострова окупаційна влада створила батальйон "Таврида", як підрозділ російського козацтва. Також окупаційне керівництво фінансує підрозділ "Лівадія". Але ж звідки у Аксьонова такі великі гроші?

Сергій Кузан, голова українського центру безпеки та співпраці:

Він збирав бізнесменів кримських і тих, що приїхали з росії і прямо сказав "Ви маєте фінансувати це незаконне озброєне угрупування".

На росії є безліч подібних приватних військових формуваннь, крім вагнерівців та аксьоновців, пан Сергій називає кадирівців, хоч дефакто вони входять в структуру росгвардії. Власниками ПВК можуть бути не тільки люди з амбіціями до влади, а і компанії, які зайняли тепле місце в рф.

Сергій Кузан, голова українського центру безпеки та співпраці:

Цих приватних військових формувань насправді на самій росії дуже і дуже багато. Я можу тільки назвати одну структуру, яка має три таких військових формування. То Газпромівська структура вона має "Факел", "Потік", здається "Пламя", якщо я не помиляюся.

Військовий експерт зауважує, що подібні приватні військові формування можуть вирішувати виключно ситуативні задачі і аж ніяк не зіграють вирішальну роль у війні. А от в майбутньому ці найманці є першою загрозою російській державності і політичному режиму зокрема.

Сергій Кузан, голова українського центру безпеки та співпраці: