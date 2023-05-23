У Брянській області рф сталася масштабна пожежа (фото) [ Редагувати ]
У вівторок, 23 травня, у Брянській області росії "неспокійно". За 30 км від Брянська, сталася пожежа на одному із заводів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Mash.
Горить склад на заводі ТОВ "НВП "Олександр" у Дяткові Брянській області. З місця піднімається стовп диму. До Брянська звідти близько 30 кілометрів.
Відомо, що пожежа розпочалася о 8:28. На місце виїхало п'ять пожежних розрахунків.
Відкрите горіння ліквідували о 9:13, зараз заливають далі. Постраждалих немає, причина займання встановлюється.
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