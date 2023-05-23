А наступний матеріал - нагадує історію з 90-х. Банда вимагачів тероризувала одного з військовослужбовців. Зловмисники стежили за ним, погрожували родині та обіцяли "проблеми на службі". Поліцейські змогли їх затримати. Є у цій справі те, що правоохоронців здивувало. Що саме - розкаже Анатолій Журавльов.

На цих кадрах поліцейські затримують двох чоловіків. Саме вони, за інформацією правоохоронців, в складі злочинної групи вимагали від одного з військовослужбовців Збройних сил України виплатити неіснуючий борг.

Пив каву з товаришем, товариш під'їхав. До товариша під'їхав товариш. Які до мене обвинувачення - я не розумію.

А ось, що із жертвою розбійників відбувалося напередодні.

Олександр Харченко, начальник відділу Департаменту карного розшуку Національної поліції України:

Під час однієї з чергових зустрічей на автозаправній станції у місті Київ наш заявник зустрівся з потенційними підозрюваними і вони почали вже там вимагати повернення боргу. Грошових коштів у нього при собі не було. Тоді вони здійснили телефонний дзвінок, і приїхав третій фігурант кримінального провадження, який почав в грубій формі розмовляти з нашим заявником та наносити тілесні ушкодження.

Після побиття, довгих розмов і погроз - зловмисники вирішили перестрахуватися.

Олександр Харченко, начальник відділу Департаменту карного розшуку Національної поліції України:

Силоміць посадили до автомобіля Мерседес заявника і відвезли до одного з ресторанів міста Києва, де і змусили написати його розписку, що він ніби заборгував їм 33 тисячі доларів США. Не маючи змоги чинити опір, заявник був змушений написати цю розписку.

На мене ніхто не тиснув, я розписку написав по своїй волі.

Під час передачі першого траншу в чотири тисячі доларів правоохоронці й затримали двох членів банди.

Під час обшуків у затриманих поліцейські вилучили автомобілі, які використовувалися у злочинній діяльності, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та боргові розписки.

Олександр Харченко, начальник відділу Департаменту карного розшуку Національної поліції України:

А також, що стає дуже дивним, - це прапори російської федерації, прапор так званої донецької народної республіки, військова форма військовослужбовця збройних сил російської федерації, димові шашки, гранати Ф-1, кулеметну стрічку та іншу зброю.

Наразі зловмисники - під вартою. Слідство буде продовжуватися.