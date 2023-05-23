Київська міська прокуратура повідомила про підозру "у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння" депутатку Київради. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Аварія сталася 27 листопада 2022 року. Слідство стверджує, що депутатка керувала автомобілем Volkswagen Polo у стані наркотичного сп'яніння і рухалася по пр-ту С. Бандери у напрямку вул. Богатирської.

Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка, усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Ігнорування правил дорожнього руху з боку водійки призвели до заподіяння потерпілій численних травм.

Постраждала жінка отримала переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.





23 травня 2023 року суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Прокуратура буде його оскаржувати.



Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Як виявилось, ДТП скоїла депутатка Київради від "Європейської солідарності" Ярина Ар’єва - дочка депутата Верховної Ради Володимира Ар'єва з парламентської фракції "Європейська Солідарність" та телеведучої Наталки Фіцич.

Вона визнає свою провину в аварії, але категорично заперечує, що керувала автомобілем під наркотиками.

ДТП відбулось під час блекауту півроку тому, ввечері 27 листопада. Постраждала жінка раптово вийшла на дорогу без світловідбиваючих елементів, я не встигла зреагувати... Я НЕ ВЖИВАЛА НІЯКИХ НАРКОТИКІВ! Експертиза, зроблена після ДТП нічого не виявила і у мене навіть не забрали водійські права.

Ар'єва скаржиться, що "раптом через півроку випливає експертиза зі слідами наркотиків". І стверджує, що її "замовили" правоохоронцям "ієрархи моспатріархату", оскільки вона останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври.