В Авдіївці з-під руїн витягли тіла двох загиблих (фото) [ Редагувати ]
В Авдіївці з-під завалів витягли тіла двох загиблих. Ще одна жінка перебуває у тяжкому стані. Про це повідомив керівник Авдіївської ЦВА Віталій Барабаш.
Про ракетний авіаудар по Авдіївці повідомлялося опівдні. Тоді було відомо щонайменше про двох поранених. Наслідки ви бачите на світлинах.
Російські окупаційно-терористичні війська продовжують системно і методично руйнувати місто. Незважаючи на щоденні обстріли, у місті залишається понад 1700 осіб.
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