Окупанти обстріляли Авдіївку ракетами та з авіації [ Редагувати ]
У вівторок, 23 травня, окупанти вчергове атакували Авдіївку Донецької області. Про це повідомляється у Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Щонайменше двоє людей поранені внаслідок авіаракетного удару по Авдіївці.
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