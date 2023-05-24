У четвер, 25 травня 2023 року має бути цікавим політичний день в місті Львові. Адже, саме на завтра заплановане пленарного засідання 16-ї сесії Львівської міської ради.

В проекті порядку денного пленарного засідання із понад 300 питань особливе зацікавлення викликає питання під номер 23 "Про скасування рішення виконавчого комітету від 14.03.2023 No 260 "Про прийняття умов, викладених у Кредитному договорі від 30.12.2022 No 53825, який укладений між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку".

Саме це питання розсварило депутатський корпус, і словами: "Б@ядь, я в щоці. Оголошується перерва на 15 хвилин" Андрій Садовий оголосив перерву в засіданні міської ради 27 квітня.

Нагадаємо, саме цим рішенням виконавчий комітет перебрав на себе депутатські повноваження та в обхід регламенту на засіданні 14 березня проголосував нібито за технічне рішення, а насправді незаконно погодив прийняття умов кредитного договору для підтримки діяльності комунальних підприємств – "Львівелектротранс", "Львівавтодор", "Львівводоканал", "Львівтеплоенерго" та "Зелене місто".

І все було б добре і правильно щоб комунальні підприємства належним чином функціонували, але є одне Але. Тільки за період 2019 – 2023 років А.Садовий виділив на підтримку 10 комунальних підприємств, серед яких і вищевказані, понад 5 млрд. гривень! Вдумайтесь 5 млрд. за неповних 4 роки. Вказана сума це 35 % від бюджету міста Львова на 2023 рік, тобто фінансування життєдіяльності міста понад 4 місяці.То виникає питання, може вірна команда мера Садового не може дати раду із комуналкою міста, чи свідомо на чолі із Садовим заганяють місто в боргову яму!

Можна подумати що комунальні підприємства бідують, працівники отримують мізерні зарплати, але ні…Так, для прикладу, середня зарплата у березні місяці 2023 року працівника ЛКП "Муніципальна варта" становить понад 22,5 тис. гривень, в той же час ЛКП "Львівавтодор" понад 24 тис. грн., ЛКП "Адміністративно-технічне управління" близько 26 тис. грн. Працівники комунальних підприємств однозначно повинні отримувати гідну заробітну плату, але давайте запитає скільки отримує лікар комунальної поліклініки чи вчитель загальноосвітньої школи, і чи виділило місто на освіту чи медицину за 3 роки 5 млрд гривень?!

Але навіть при гідній зарплаті і "щирій" турботі Андрія Івановича про комунальні підприємства, ніщо людське керівникам цих підприємств не чуже. Так, нещодавно вже колишні керівники ЛКП "Муніципальна варта" та КП "Музей народної архітектури та побуту у Львові ім.Климентія Шептицького , отримали по підозрі за розтрату майна в особливо великих розмірах.