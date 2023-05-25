Пригожин знову заявляє про вихід "вагнерівців" із Бахмута [ Редагувати ]
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Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин сьогодні вчергове заявив, що його найманці почали вихід з Бахмута. Вони нібито повністю покинуть місто до 1 червня.
"До 1 червня всі виходимо, відпочиваємо, готуємося, а потім отримаємо нове завдання", - сказав Пригожин.
Він записав 3 хвилинний ролик в якому обговорює так званий "вихід" з міста, закликає своїх "вояк" не поспішати та виводити по одній одиниці техніки.
Пригожин каже, що його "вагнерівці" відійдуть в тилові райони, а нібито позиції в Бахмуті передадуть під контроль Міноборони РФ.
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