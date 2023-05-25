На трасі Київ - Харків вибухнув бензовоз (відео) [ Редагувати ]
Фото: Труха
У четвер, 25 травня, на трасі Київ - Харків вибухнув бензовоз. Водій загинув. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Близько 12 години на автодорозі, біля населеного пункту Бзів у Броварському районі, бензовоз з’їхав у кювет і спалахнув. Пожежу вже ліквідували.
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