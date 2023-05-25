Деокуповані села Харківщини. 89 населених пунктів області вже понад рік як без електроенергії. Щоб заживити їх енергетики працюють 24 на 7. Подекуди все відновлювати доводиться їм практично з нуля. Бо там, де проходили лінії зіткнення, точилися запеклі бої. Про це докладніше - далі мої колеги.

Села та хутори Ізюмського району потопають у зелені. Вона маскує шрами, які Харківщина отримала під час боїв, що точилися тут до осені минулого року. А водночас приховує і смертельну небезпеку. Чи не щодня у зведеннях є інформація про постраждалих або й загиблих від мін.

Степан Масельський, голова Ізюмської районної військової адміністрації:

Дуже багато “пелюстки” так званої, такої небезпечної міни, якою постійно мешканці травмуються. Вона пластикова, важко її знайти, тобто це велика проблема.

Саме через щільну замінованість неможливо швидко відновити лінії електропостачання. Заживлення села Студенок, де зараз мешкає із півтисячі людей, голова Ізюмської РВА називає одним з останніх здобутків.

Степан Масельський, голова Ізюмської районної військової адміністрації:

Дуже багато нам прийшлось розміновувати, пройтись по заболочених місцевостях, дощі перепадали. Важка робота, але ми подали електроенергію вже в останній великий населений пункт, куди вкрай необхідно було її подати. Зараз займаємося меншими населеними пунктами.

Майже щотижня енергетики повертають світло одразу в кілька населених пунктів. Насамперед працюють там, куди повернулося багато людей.

Олександр Кишинський, заступник технічного директора АТ "Харківобленерго":

За травень ми заживили одинадцять населених пунктів. Вчора ми заживили такий населений пункт як Вітрівка, Балакліївської громади, і на цей час залишилося ще знеструмлених 89 населених пунктів.

А це зовсім інший край області. Звідси до кордону з країною-агресоркою - лічені кілометри. Над заживленням цього селища працює одразу 4 бригади "Харківобленерго" та підрядники.

Олександр Кишинський, заступник технічного директора АТ "Харківобленерго":

Дуже велика кількість пошкоджень. Практично всі проводи пошкоджені, і 80% стояків, на яких вони розміщені, були теж пошкоджені. Тому ми на даний час, за травень місяць відновили фактично десь 50% від тієї довжини, яка потрібна.

Ворожі обстріли не залишили живого місця і на обладнанні трансформаторних підстанцій, заміни потребує геть усе. І роботи фахівцям вистачить ще надовго, особливо на Ізюмщині.

Степан Масельський, голова Ізюмської районної військової адміністрації:

Багато населених пунктів були задіяні по тимчасовій схемі, і ми хотіли б до зими встигнути забезпечити так, як воно було до початку військової агресії, по уже стабільних схемах, щоб уже увійти в зиму впевнено.

Втім, до рідних домівок люди все одно повертаються. Попри відсутність електрики чи інших здобутків цивілізації. Хтось, аби посадити городи, хтось, тому що набридло поневірятися по чужині.