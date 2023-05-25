"Безпеки в росії більше не існує": Подоляк пояснив, що означає вторгненя російських добровольців на Бєлгородщину (відео) [ Редагувати ]
Вторгнення на територію Бєлгородської області легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" - добровольчих формувань, які воюють на боці України, означає, що жодних "червоних ліній" і безпеки в росії більше не існує. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.
Це актуалізація теми, що авторитарна модель путіна має бути демонтована. Ми з симпатією на це дивимось, оскільки це пришвидшує фіналізацію війни. Внутрішні процеси, які будуть наростати, вони суттєво пришвидшать фіналізацію війни.
По-перше, можна говорити про системні проблеми з забезпеченням безпеки внутрішньої на території росії. Це не перша акція, яку РДК та легіон "Свобода Росії" проводять у росії безпосередньо. І чітко фіксуємо, що одних змін після першого заходу росія не зробила в забезпеченні внутрішнього безпекового контуру.
Друге. Безумовно громадяни росії мали побачити, що військово-політичне керівництво абсолютно інертне, не може швидко приймати антикризові рішення, не може швидко синхронізувати роботу силових вертикалей і таким чином вони беззахисні.
Третє. Ці події на Бєлгородщині показують, що навіть на внутрішньому ринку, якщо там будуть протестні агресивні дії у доброму сенсі цього слова, то російські збройні сили будуть воювати на цих територіях так само, як вони воюють в Україні. Тобто будуть знищувати російські міста так само, як вони сьогодні нищать українські. Це дуже важливо для громадян росії усвідомити.
Четверта складова - інформаційна, яка продемонструвала абсолютну неготовність інформаційних систем росії адекватно реагувати на події, які відбуваються в самій росії. Тобто вони протилежні речі постійно говорять, вводять в оману, і таким чином підкреслили, що російська пропаганда абсолютно недієздатна.
І останнє - жодних червоних ліній не існує. Тобто росія на своїй території поступово отримує ту війну, яка є наслідком агресії проти України.
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