У четвер, 25 травня, нижня палата парламенту Великої Британії проголосувала за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомили у парламенті країни.

Відповідну резолюцію винесла на розгляд депутатка Консервативної партії Полін Летгем.

Усі обранці Палати громад одноголосно визнали, що Голодомор, який спровокувала радянська влада, був створений штучно й внаслідок голоду в центральних, східних та південних регіонів країни у 1932-1933 років загинули мільйони людей.

"Багаторічна політика уряду Його Величності полягає в тому, щоб не визнавати геноцид, що дуже небажано щодо подій, які відбулися 90 років тому. Тому ми бажаємо, щоб Велика Британія була додана до постійно зростаючого списку країн, які визнають звірства, скоєні сталінським СРСР в Україні в 1932-1933 роках, такими, якими вони були: геноцидом", – йдеться у повідомленні парламенту.

Варто зазначити, що затвердити резолюцію повинна Верхня палата, тобто "Палата лордів", яка має обмежені функції у вищому державному законодавчому органі й здебільшого ухвалює рішення, за які раніше проголосувала Нижня палата.