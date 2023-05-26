Смертельна ДТП з суддею в Києві: суд дозволив примусову експертизу [ Редагувати ]
Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді, який збив на смерть військовослужбовцяцієї ночі.
Після відмови суддею від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, прокуратура підготовила клопотання щодо примусового відібрання біологічних зразків.
"Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді, який в ніч на п’ятницю 26 травня на автомобілі збив на смерть військослужбовця Нацгвардії", - пише пресслужба.
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