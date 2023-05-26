Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 31 [ Редагувати ]
Кількість поранених внаслідок ракетного удару рф по Дніпру 26 травня зросла до 31 людини.
Про це повідомляє в Telegram Дніпропетровська обласна прокуратура.
"За даними слідства, 26 травня окупанти завдавали ракетного удару по місту Дніпро. Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Дві людини загинули, ще тридцять одна - отримала поранення, з них двоє дітей - хлопчики 3 та 6 років", - йдеться в повідомленні.
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