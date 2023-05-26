Попри примусову евакуацію, в районах активних бойових дій Донецької області досі залишаються діти. Батьки приховують їх від правоохоронців.

Про це заявив начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Олександр Вдовенко, повідомляє пресцентр Донецької ОВА.

"У населених пунктах, де ведуться бойові дії, залишається вісім дітей, а саме: в м. Бахмуті - четверо, в Авдіївці - одна (батьки приховують дитину), у Красногорівці - двоє, в селищі Керамік - одна (батьки категорично відмовляються)", - йдеться в повідомленні.

За словами Вдовенка, примусова евакуація в регіоні охопила 21 населений пункт. Протягом неї, за його даними, із населених пунктів Донецької області було евакуйовано 128 дітей.

"На жаль, обстріли з боку окупантів стають дедалі частішими. Майже щодня надходить інформація про поранених та загиблих цивільних, тож не нехтуйте своїм життям та життям своїх дітей. Пам’ятайте: евакуація рятує життя", - наголосив він.