UEFA планує усунути "Ювентус" від єврокубків - La Gazzetta dello Sport [ Редагувати ]
Якщо "Ювентус" не відмовиться від проекту Суперліги, Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) може виключити туринський клуб з єврокубків на рік чи більше. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Як уточнило джерело газети, у питанні Суперліги клуб не йде на контакт з головою європейської асоціації Александером Чеферіном.
При цьому президент "Барселони" Жоан Лапорта, яка також підтримує проект Суперліги, у квітні прилітав до Словенії, щоб поговорити з Чеферіном, зазначає видання, але подробиць обговорення не наводить.
Цього тижня федеральний апеляційний суд Італійської федерації футболу позбавив "Ювентус" десяти очок у чемпіонаті з футболу за фінансові порушення, серед яких створення фіктивної бухгалтерської звітності та використання сірих схем при виплатах грошових компенсацій.
Після цього рішення суду клуб опустився з другого на сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії із 59 очками.
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