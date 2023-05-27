Дефіцит фахівців робітничих спеціальностей намагаються скоротити роботодавці. Вони спільно із закладами профтехосвіти навчають майбутніх працівників фаховим навичкам.

Які професії сьогодні затребувані, і як навчальні заклади підлаштовуються під сучасні вимоги ринку праці? Олена Мендалюк розкаже.

Ми робимо бавовну заради нашої перемоги. Для того, щоб вона скоріше настала.

Квітникар-декоратор - найпопулярніший майстер-клас, який проводять викладачі профтехучилища.

Інна Недошида, майстер виробничого навчання Дніпровського центру професійної освіти:

Вітриністиці, флористиці та квітникарству - три професії. Це найзатребуваніші? Я да, вважаю, що да.

В рамках всеукраїнського тижня професійної освіти у дворі Дніпровського центру професійної освіти - викладачі та студенти влаштували показові майстер класи. Адже на сьогодні існує дефіцит фахівців, саме робітничих спеціальностей. За словами, директорки профтехосвіта нині не має шаленої популярності серед молоді.

Ніна Войтович, директорка Дніпровського центру професійної освіти туристичного сервісу:

Знаєте, є менталітет, який каже, ну що таке навчальний заклад. А коли вони приходять і бачать сучасні майстерні, сучасну технологію, коли вони бачать обладнання, яке задовольняє сьогодні. В нас вже на професію перукар два чоловіка на одне місце, на професію кухар-кондитер вже півтори особи на місце.

Тетяна Янушкевич, начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради:

Саме у місті Дніпрі вакансій, саме робітничих спеціальностей - касири, продавці, кухарі, піцейолли і таке інше - сягає від ста і до 300 в місяць.

Сучасний ринок праці диктує нові правила до підготовки фахівців, говорять чиновники. І заклади профтехосвіти мають під них підлаштовуватися.

Тетяна Янушкевич - начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради:

Тому має бути переглянуто строк навчання, можливо задля того, щоб надавати із частковою кваліфікацією спеціаліста саме під потреби роботодавця. Наприклад, профтехосвіта готує майже два роки касира, а торгівельні мережі бере людину без досвіду, яка взагалі закінчила тільки середню школу і надає можливість навчатися тільки цій спеціальності за два-три дні. Вони здають певні курси, певні тести.

Роботодавці мають достатньо ресурсу для пошуку фахівців, розповідає представниця мережі супермаркетів. У співпраці із закладами профтехосвіти - вони покривають частину вакантних посад.

Олена, керівник відділу по роботі з персоналом мережі супермаркетів:

Ми беремо без кваліфікації людей і їх навчаємо самостійно, але хотілося, аби в людей був якийсь атестат щоб їм це допомагало у кар'єрному зростанні, тому що ми намагаємося наших спеціалістів вирощувати на керівні посади і тут хотілося б їм якусь освіту, в них за плечима були хоч якісь знання.

Повернути статус та попит у профтехосвіті прагнуть і у міністерстві освіти. Завдання на цей рік - спрямувати в такі заклади до пʼятдесяти відсотків молоді.