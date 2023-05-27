Що таке "обкатка танком" і як її проходять військові ЗСУ [ Редагувати ]
Що таке "обкатка танком" і як її проходять військові ЗСУ показали кореспонденти Військового телебачення. Просто зараз - тренування 63-ї окремої механізованої бригади.
Позивний "Дикий" - військовослужбовець Збройних сил України:
Навчання - це завжди є залог успіху. Навчатись потрібно - це зміцнює бойовий дух і людина, яка попадає в бойові умови, вона не так сильно тіряється.
Обкатка танком - один із основних елементів психологічної підготовки бійця. Її проходять навіть наші захисники з великим бойовим досвідом. Бійці 63-ї окремої механізованої бригади - майже постійно перебувають у найгарячіших точках фронту. Та й вони не нехтують тренуванням.
Олена Гаврилюк, кореспондент Військового телебачення України:
Обкатка танком проводиться не для того, аби навчити хлопців лежати перед гусінічною технікою, а для того, аби подолати страх перед великогабаритною технікою. Після виконання завдання хлопці повинні продовжувати виконання бойового завдання.
Олександр - військовослужбовець Збройних сил України:
Людина встає з пилі, весь потний, грязний і далі продовжує виконувати своє завдання. Він не зважатиме на цей пиль, пот, грязь і далі виконуватиме свою задачу.
Реальний бій може статися будь-якої хвилини, наголошують наші захисники. І так само будь-коли поблизу може опинитися ворожий танк. У той момент важливо не злякатися і знати, як діяти, аби знищити багатотонну броньовану машину разом із екіпажем.
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