Поліцейським офіцерам громади - п'ять років: як працюють українські шерифи [ Редагувати ]
Поліцейським офіцерам громади - п'ять років. Універсальні правоохоронці, яких часто порівнюють із американськими шерифами - вперше зʼявилися на Дніпропетровщині. Тоді їх було 30. Сьогодні - більше тисячі, і вони несуть службу в семи сотнях громад по всій країні. Як змінилося там життя? Розкажуть мої колеги.
Поліцейський Роман уважно переглядає зведення за останню добу.
Роман Ляцький, поліцейський офіцер громади:
Бувають дні, що приходять повідомлення або від дружини, батьків, матері про те, що син, чоловік зловживає спиртними напоями, дебоширить.
Каже: на такі - негайно реагує. Адже його головне завдання як поліцейського офіцера громади - забезпечений порядок на території ОТГ.
Роман Ляцький, поліцейський офіцер громади:
Я є тут на звязку 24/7, люди можуть телефонувати мені, я підʼїхати в любий час до них зможу.
Поліцейським офіцером громади Роман став лише пів року тому. А загалом - в правоохоронних органах - вже більше двадцяти років. В 2016 - брав участь в АТО. Коли повернувся - знову пішов у поліцію - старшим дільничим.
Роман Ляцький, поліцейський офіцер громади:
Хотів працювати з людьми, спілкування з людьми. Поліцейським я хотів бути, оскільки, батько, дідо всі в поліції.
У 2021-му на Прикарпатті стартував проєкт "поліцейський офіцер громади". І Роман без вагань подав свою кандидатуру.
Роман Ляцький, поліцейський офіцер громади:
Це новий проект, матеріально-технічне забезпечнння, робота в своїй лише громаді, з людьми, які перебувають лише в громаді.
Громада в нього - невелика - чотири населені пункти, в яких живе трохи більше восьми тисяч людей.
Роман Ляцький, поліцейський офіцер громади:
Ці півроку я ознайомлювався із жителями, із громадаю, які на цій території підприємства, організації. Які є проблемні питання в жителів.
Олег - переселенець із Рубіжного. На Прикрпатті - більше року. За цей час, каже, неодноразово звертався до офіцера.
Олег, переселенець з Луганської області:
Його присутність людей завжди заспокоює, урівноважує. І його слово є вагоме у вирішенні будь-яких моментів.
Роман щодня обʼїжджає територію громади. Поліцейську машину - для нього придбала селищна рада.
У цей шелтер, каже Роман, навідувається частенько.
Олександр Тулінов, переселенець:
Взимку було трошки пошалили. Зараз ні, все тихо добре. Повпливав, я ж кажу. Він голос не повишає, він розмовляє, щоб доходило до голови.
В селищній раді кажуть - присутність офіцера - відчули, життя в громаді стало спокійнішим.
Іван Говера, заступник селищного голови Лисця:
Багато впливає психологічний фактор на людей, вони розуміють, що поліцейський є 24/7 в населеному пункті. Вирішує навіть не дуже такі масштабні порушення, а якісь і дрібні - хтось із кимось посварився. Чи хтось не поділив межу.
До обовʼязків Романа належить і робота з дітьми.
Роман Ляцький, поліцейський офіцер громади:
Тобто працюю як ювінальна поліція, також маю право складати протоколи про порушення правил дорожнього руху, маю право зупиняти транспортні засоби за порушення правил дорожнього руху.
Проєкт "Поліцейський офіцер громади" стартував в Україні в 2019-му. Івано-Франківщина приєдналася до нього два роки тому. І нині працює у більшій часниті громад. Загалом - в області працює 54 офіцери. Всі пройшли відбір. У комісіях брали участь і представники громади.
Ігор Влашин, начальник управління превентивної діяльності ГУ НПУ в Івано-Франківській обл. :
Є тісніша співпраця з населенням, комунікація, вникається в проблеми громад. І воно показує дуже хороші результати.
За проєктом - поліцейських офіцерів мають отримати всі українські громади. Щоправда, не одночасно, а в порядку черги. А ті, хто не хоче чекати - можуть за кошти ОТГ самостійно придбати поліцейську машину для офіцера.
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