Поліцейським офіцерам громади - п'ять років. Універсальні правоохоронці, яких часто порівнюють із американськими шерифами - вперше зʼявилися на Дніпропетровщині. Тоді їх було 30. Сьогодні - більше тисячі, і вони несуть службу в семи сотнях громад по всій країні. Як змінилося там життя? Розкажуть мої колеги.

Поліцейський Роман уважно переглядає зведення за останню добу.

Роман Ляцький, поліцейський офіцер громади:

Бувають дні, що приходять повідомлення або від дружини, батьків, матері про те, що син, чоловік зловживає спиртними напоями, дебоширить.

Каже: на такі - негайно реагує. Адже його головне завдання як поліцейського офіцера громади - забезпечений порядок на території ОТГ.

Роман Ляцький, поліцейський офіцер громади:

Я є тут на звязку 24/7, люди можуть телефонувати мені, я підʼїхати в любий час до них зможу.

Поліцейським офіцером громади Роман став лише пів року тому. А загалом - в правоохоронних органах - вже більше двадцяти років. В 2016 - брав участь в АТО. Коли повернувся - знову пішов у поліцію - старшим дільничим.

Роман Ляцький, поліцейський офіцер громади:

Хотів працювати з людьми, спілкування з людьми. Поліцейським я хотів бути, оскільки, батько, дідо всі в поліції.

У 2021-му на Прикарпатті стартував проєкт "поліцейський офіцер громади". І Роман без вагань подав свою кандидатуру.

Роман Ляцький, поліцейський офіцер громади:

Це новий проект, матеріально-технічне забезпечнння, робота в своїй лише громаді, з людьми, які перебувають лише в громаді.

Громада в нього - невелика - чотири населені пункти, в яких живе трохи більше восьми тисяч людей.

Роман Ляцький, поліцейський офіцер громади:

Ці півроку я ознайомлювався із жителями, із громадаю, які на цій території підприємства, організації. Які є проблемні питання в жителів.

Олег - переселенець із Рубіжного. На Прикрпатті - більше року. За цей час, каже, неодноразово звертався до офіцера.

Олег, переселенець з Луганської області:

Його присутність людей завжди заспокоює, урівноважує. І його слово є вагоме у вирішенні будь-яких моментів.

Роман щодня обʼїжджає територію громади. Поліцейську машину - для нього придбала селищна рада.

У цей шелтер, каже Роман, навідувається частенько.

Олександр Тулінов, переселенець:

Взимку було трошки пошалили. Зараз ні, все тихо добре. Повпливав, я ж кажу. Він голос не повишає, він розмовляє, щоб доходило до голови.

В селищній раді кажуть - присутність офіцера - відчули, життя в громаді стало спокійнішим.

Іван Говера, заступник селищного голови Лисця:

Багато впливає психологічний фактор на людей, вони розуміють, що поліцейський є 24/7 в населеному пункті. Вирішує навіть не дуже такі масштабні порушення, а якісь і дрібні - хтось із кимось посварився. Чи хтось не поділив межу.

До обовʼязків Романа належить і робота з дітьми.

Роман Ляцький, поліцейський офіцер громади:

Тобто працюю як ювінальна поліція, також маю право складати протоколи про порушення правил дорожнього руху, маю право зупиняти транспортні засоби за порушення правил дорожнього руху.

Проєкт "Поліцейський офіцер громади" стартував в Україні в 2019-му. Івано-Франківщина приєдналася до нього два роки тому. І нині працює у більшій часниті громад. Загалом - в області працює 54 офіцери. Всі пройшли відбір. У комісіях брали участь і представники громади.

Ігор Влашин, начальник управління превентивної діяльності ГУ НПУ в Івано-Франківській обл. :

Є тісніша співпраця з населенням, комунікація, вникається в проблеми громад. І воно показує дуже хороші результати.

За проєктом - поліцейських офіцерів мають отримати всі українські громади. Щоправда, не одночасно, а в порядку черги. А ті, хто не хоче чекати - можуть за кошти ОТГ самостійно придбати поліцейську машину для офіцера.