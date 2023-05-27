Зеленський заявив про "санкційний день" [ Редагувати ]
У суботу, 26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про ще один санкційний день.
Сьогодні ще один наш санкційний день. Є санкції проти юридичних та фізичних осіб – більшість із них російські, – які працюють на терор. Загалом 220 компаній і 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями.
"Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі – в інших країнах. Але глобальний тиск отримають всі. Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано. Кожна така особа буде заблокована, і наші, українські, санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу", - сказав він.
Коли росія починала цю агресію, там дивились на світ як на себе у дзеркало. Там думали, що нібито усі в світі – такі ж цинічні і нібито – так само зневажають людей, як господарі росії. Але світ інший – світ допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі.
"Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – іще більш масштабні", - додав президент.
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