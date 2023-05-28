Речник Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що росія, ймовірно, могла отримати нову партію дронів-камікадзе "Шахед" від Ірану. Тому ворог застосовує таку велику кількість БПЛА проти України.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Якщо говорити про цю атаку, то цілком імовірно, що це використання такої масованої кількості дронів пов'язане з постачанням нової партії.

За її словами, зараз у росіян спостерігається "досить складна" ситуація з кількістю ракет, що залишилися, і вони намагаються їх економити. При цьому перед нічною атакою ворог навіть завів ракетоносій у Чорному морі до пункту базування.