У ЗСУ допустили постачання нової партії "Шахедів" до рф [ Редагувати ]
Речник Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що росія, ймовірно, могла отримати нову партію дронів-камікадзе "Шахед" від Ірану. Тому ворог застосовує таку велику кількість БПЛА проти України.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Якщо говорити про цю атаку, то цілком імовірно, що це використання такої масованої кількості дронів пов'язане з постачанням нової партії.
За її словами, зараз у росіян спостерігається "досить складна" ситуація з кількістю ракет, що залишилися, і вони намагаються їх економити. При цьому перед нічною атакою ворог навіть завів ракетоносій у Чорному морі до пункту базування.
Це говорить про те, що з ракетами у них поки що складно. Але цілком імовірно, що саме за допомогою "Шахедів" намагалися помітити для себе напрямок і для наступних атак. Нагадаю, вони продовжують шукати системи ППО та планують їхнє знищення.
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