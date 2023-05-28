У Миколаєві відбувся благодійний ярмарок на підтримку морпіхів [ Редагувати ]
Миколаївці збирали кошти для морпіхів на благодійному ярмарку. Акцію влаштували для того, щоб привернути увагу до долі полонених та придбати для військових на Сході найнеобхідніше.
Нагадаємо, бійців 36-ої окремої бригади морської піхоти захопили в Маріуполі у квітні минулого року. З дружинами та друзями українських бранців спілкувалися наші кореспонденти.
Синьо-жовті стяги, прапори 36-ої окремої бригади морської піхоти, фото зруйнованого Маріуполя. В центрі Миколаєва людно, гучно лунають українські пісні - ярмарок у розпалі. Втім привід для цього нерадісний.
Олена Кременецька, дружина полоненого морського піхотинця:
12 квітня - рік полону, як морська піхота з заводу Ілліча потрапила у полон. Ми хочемо, щоб всі знали по героїв Маріуполя, щоб ніхто не забував, якою ціною далася ця свобода і дається.
Любов, родичка полоненого морського піхотинця:
В Маріуполь хлопці вже входили без зброї, їжі та води. Вони були на заводі Ілліча. В таких умовах, як вони тримали оборону, можна було протриматися лише тиждень. Наші морпіхи протрималися 45 діб. Це справжні герої України.
Серед організаторів та учасників благодійного ярмарку - родичі та друзі полонених морпіхів.
Юлія продає зв'язані власноруч іграшки. Вона разом з 2-ма дітьми чекає на коханого. Згадує, волонтерила і до повномасштабного вторгнення. Тепер же хоче допомогти зібрати кошти для бригади свого чоловіка.
Юлія, дружина полоненого морського піхотинця:
Я так заспокоююся. Навіть зараз, на час війни, я в'яжу, вишиваю, щось роблю - займаю себе, щоб не нервувати.
На ярмарку - крім іграшок і патріотичні сувеніри, прикраси, предмети інтер'єру та смаколики - все зроблене власноруч. І всі кошти підуть суто на підтримку морпіхів, що воюють на сході або повертаються з полону.
Це натуральні свічки, виготовлені з натурального воску, ручна робота.
Наталія з донькою купує подарунки для знайомих. Її зять - один з тих, кого зараз утримує держава-агресор. Свою маленьку дочку Кіру боєць ще жодного разу не бачив.
Наталія, родичка полоненого морського піхотинця:
Останнє, що він знає, що УЗД показало, що дівчинка буде. Він не знає, як назвали.
Інформації про бранців, майже немає, розповідають родичі.
Олена Кременецька, дружина полоненого морського піхотинця:
Я знаю про свого чоловіка тільки зі слів обміняних, які вийшли з того місця, де він знаходиться. Вже 13-й місяць полону.
Рідні переконані, всіх полонених вдасться повернути додому!
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