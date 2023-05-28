Інформації про бранців, майже немає, розповідають родичі.

Миколаївці збирали кошти для морпіхів на благодійному ярмарку. Акцію влаштували для того, щоб привернути увагу до долі полонених та придбати для військових на Сході найнеобхідніше.

Нагадаємо, бійців 36-ої окремої бригади морської піхоти захопили в Маріуполі у квітні минулого року. З дружинами та друзями українських бранців спілкувалися наші кореспонденти.

Синьо-жовті стяги, прапори 36-ої окремої бригади морської піхоти, фото зруйнованого Маріуполя. В центрі Миколаєва людно, гучно лунають українські пісні - ярмарок у розпалі. Втім привід для цього нерадісний.

Олена Кременецька, дружина полоненого морського піхотинця:

12 квітня - рік полону, як морська піхота з заводу Ілліча потрапила у полон. Ми хочемо, щоб всі знали по героїв Маріуполя, щоб ніхто не забував, якою ціною далася ця свобода і дається.

Любов, родичка полоненого морського піхотинця:

В Маріуполь хлопці вже входили без зброї, їжі та води. Вони були на заводі Ілліча. В таких умовах, як вони тримали оборону, можна було протриматися лише тиждень. Наші морпіхи протрималися 45 діб. Це справжні герої України.

Серед організаторів та учасників благодійного ярмарку - родичі та друзі полонених морпіхів.

Юлія продає зв'язані власноруч іграшки. Вона разом з 2-ма дітьми чекає на коханого. Згадує, волонтерила і до повномасштабного вторгнення. Тепер же хоче допомогти зібрати кошти для бригади свого чоловіка.

Юлія, дружина полоненого морського піхотинця:

Я так заспокоююся. Навіть зараз, на час війни, я в'яжу, вишиваю, щось роблю - займаю себе, щоб не нервувати.

На ярмарку - крім іграшок і патріотичні сувеніри, прикраси, предмети інтер'єру та смаколики - все зроблене власноруч. І всі кошти підуть суто на підтримку морпіхів, що воюють на сході або повертаються з полону.

Це натуральні свічки, виготовлені з натурального воску, ручна робота.

Наталія з донькою купує подарунки для знайомих. Її зять - один з тих, кого зараз утримує держава-агресор. Свою маленьку дочку Кіру боєць ще жодного разу не бачив.

Наталія, родичка полоненого морського піхотинця:

Останнє, що він знає, що УЗД показало, що дівчинка буде. Він не знає, як назвали.

Інформації про бранців, майже немає, розповідають родичі.

Олена Кременецька, дружина полоненого морського піхотинця:

Я знаю про свого чоловіка тільки зі слів обміняних, які вийшли з того місця, де він знаходиться. Вже 13-й місяць полону.

Рідні переконані, всіх полонених вдасться повернути додому!