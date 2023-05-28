Суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу вже назвав вибори нечесними та закликав своїх прихильників продовжувати боротьбу за демократію.

Туреччина обрала президента. Годину тому турецька ЦВК оголосила переможцем виборів чинного главу держави Реджепа Ердогана. Він відірвався від суперника на 4 відсотки. І очолюватиме країну наступні п'ять років.

Ці вибори оглядачі називають найдраматичнішими у Туреччині за кілька десятиліть.

Чинний президент почав святкувати свою перемогу ще до завершення підрахунку голосів. До своїх прихильників, що зібралися перед президентським палацом в Анкарі, звернувся з даху автобуса, задіяному у виборчій кампанії.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Я хотів би подякувати кожному представнику нашого народу, що своїм вибором знову надали нам можливість та відповідальність керувати країною наступні 5 років.

Перші проміжні результати з'явилися вже через дві години після закриття виборчих дільниць. Тоді опрацювали більш як половину бюлетенів. За їхніми даними, у чинного глави держави було 52 відсотки голосів. У його суперника від опозиції - Кемаля Киличдароглу - 48 відсотків.

Не стали чекати на остаточні результати й в інших країнах. Першим привітав Ердогана з перемогою катарський емір Тамім бін Хамад та побажав успіхів під час наступного президентського терміну. Угорський прем'єр Віктор Орбан своє привітання Ердогану у твіттері написав англійською та турецькою мовами.

Вітання президенту Ердогану з безперечною перемогою на виборах! Вітаємо, пане Президенте!

На повну святкують й прихильники Ердогана в Анкарі та Стамбулі.

Нуреттін Ушкас, житель Стамбула:

Всі казали, що Ердоган вже в минулому, що він програє вибори. Але слава Аллаху він нікуди не подівся, бо за ним стоїть наш народ, бо ми його любимо. Нам не дуже важлива економіка чи якісь інші питання. Ми будемо з нашим президентом до кінця.

Мурат Ер, житель Анкари:

Наші супротивники не змогли скинути нашого президента. І сподіваємося: не зможуть у майбутньому.

Суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу вже назвав вибори нечесними та закликав своїх прихильників продовжувати боротьбу за демократію.