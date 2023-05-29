Російські окупанти атакують на флангах в районі Бахмута та почали наступальні дії в районі Вугледара. Тривають запеклі бої за Мар'їнку. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 29 травня.

Протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА "Shahed". 58 "шахедів"знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Кіндратівка, Басівка, Могрця, Миропілля, Славгород Сумської області та Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області.

противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Кіндратівка, Басівка, Могрця, Миропілля, Славгород Сумської області та Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області. На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Ягідного Харківської області; Сергіївки, Білогорівки Луганської області; Іванівки, Спірного, Рай-Олександрівки, Веселого Донецької області.

протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Ягідного Харківської області; Сергіївки, Білогорівки Луганської області; Іванівки, Спірного, Рай-Олександрівки, Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах Предтечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка Донецької області.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах Предтечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області.

противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Мар’їнки.

наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Мар’їнки. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Вугледару.

ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Вугледару. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Берислава Херсонської області.

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 6 - по його зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс Тор, 6 пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.